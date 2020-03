Instagram es una de las redes sociales más utilizadas por los internautas. Estas son las acciones que tomó Instagram frente al coronavirus

Ahora, con el aumento de casos del COVID-19 se ha convertido en una plataforma para documentar la enfermedad.

Desde cada lugar del mundo, muchos dan detalles del lugar donde se encuentran o de su estado de salud.

Así ha pasado con varias personalidades de la farándula y con viajeros frecuentes.

La aplicación tiene la opción para que los usuarios creen sus propios filtros de fotografía.

Y por supuesto, muchos han creado algunos refiriéndose al virus.

Algo, que Instagram ha decidido frenar, y eliminó todos los existentes.

Algunos hacían parecer a las personas como si tuvieran tapabocas, otros jugaban con diagnosticar la enfermedad.

Razón por la que para darle mayor seriedad al tema han decidido eliminar estos filtros.

Además anunciaron medidas para que sus usuarios estén enterados del virus, sus avances y prevención.

Dichas medidas estarán disponibles en los países afectados aunque no se sabe desde cuando.

Por ahora lo han documentado en sus propias redes sociales, como este hilo en Twitter.

We’re working to keep the Instagram community safe and informed on COVID-19. Here’s an update on some of the changes we’ve made so far:

— Instagram Comms (@InstagramComms) March 6, 2020