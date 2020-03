El tatuaje que se hizo una participante de 'A Otro Nivel' en honor al programa

View this post on Instagram

Familia y Amigos, Llegó el día esperado y Estoy súper Feliz🤗 , El ascensor de @aotronivelco me espera, y me llena de orgullo llegar a esta etapa de está linda experiencia, Con la fe intacta y todas las ganas del mundo, voy a dar lo mejor de mi para subir, por eso los invito a qué esten conectados mandándome su mejor energía, Hoy miércoles 11 de marzo a partir de las 8 pm, por el @caracoltv @aotronivelco #aotronivel #aotronivelcolombia #canalcaracol #cantante #salsa #singer #feliz #music #musiclovers #mujerespoderosas #salsaesloquehay #Diosesfiel❤ #delamanodeDios #feliz #poprositosdivinos # #Aotronivel#paulypilarlaqueteponeagozar🎶🎤🎶 ❤️