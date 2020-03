Santiago Alarcón confesó que intentó suicidarse debido a su depresión

View this post on Instagram

"Felicitaciones para vos que estás terminando el Año como podés. Para vos que nadie te dijo que estaba orgulloso de tus logros, que vos mismo sentís que lo que hiciste no alcanzo. Felicitaciones a vos qué no fuiste reconocido en el colegio, en la facultad ni en el trabajo. También para vos, que abandonaste algo que sentiste que no te hacía feliz. Felicitaciones para vos, que te separaste, que lloraste y que extrañaste. Que todavía llorás y que todavía extrañás Felicitaciones para vos que estás leyendo esto y que pensás que no hay motivos para festejar nada. Porque estás acá, luchando un montón. De nuevo. Estás acá resistiendo, aprendiendo, siendo humano, con todo lo que eso significa. Hay peleas que no se ven, hay logros que no salen en ninguna foto. Hay triunfos que se celebran paso a paso…porque cada día es un desafío enorme. Felicitaciones por si nadie te lo dijo. Lo estás haciendo muy bien. Estoy orgulloso de vos " B.Minette Feliz Navidad y un próspero año nuevo 📷@faritografox