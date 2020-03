La vida privada de Jessica Cediel se ha convertido en tema de conversación durante los últimos meses. Extraños mensajes entre Jessica Cediel y Mack Roesch tienen confundidos a muchos

Esto, debido a que ha pasado por dos compromisos durante el último año.

El primero, con Leo Sarria y el segundo con Mack Roesch, con quien aún no está confirmada su ruptura.

Ahora, eliminó de sus redes sociales todas las fotografías que tenía con él, incluso el video de su pedida de mano.

Además, sus interacciones disminuyeron radicalmente en sus cuentas de Instagram.

Por lo que muchos piensan que la pareja podría haber terminado su relación.

Sin embargo, hasta ahora, ni Cediel, ni Roesch se han referido al tema.

Pero por sus últimas publicaciones en redes sociales, parece que la pareja estuviera lanzándose indirectas.

Primero ella posteó una instantánea acompañada de una sentida frase.

"He aprendido a ser quien soy gracias al dolor y a las tormentas que he tenido que atravesar en mi vida. Pues cuando el camino se pone difícil es cuando realmente sabes de que estás hecha".

Por su parte, él publicó en sus historias de Instagram un post de una página en la que parece responderle.

"One little prayer can change one huge situation".