Polémica por mensaje de Starbucks que ofendió a una mujer en Bogotá

Ana Maria Tribin, ex-Consejera para la Equidad de la Mujer, se quejó a través de su cuenta de Twitter sobre un mensaje que le habían escrito en reconocida tienda de café. Polémica por mensaje de Starbucks que ofendió a una mujer

En el trino, dijo que no entendía la necesidad del mensaje a las 7 am, pues en su vaso, quien la atendió escribió:

Vale la pena mencionar, que en ese lugar es más que normal que escriban este tipo de mensajes.

Por lo que en redes sociales se abrió el debate frente al tema.

Algunos piensan que podría haber sido una exageración la reacción de la mujer ante el escrito.

Mientras que otros defienden que este tipo de mensajes no son necesarios para prestar un buen servicio.

O que comentar sobre el físico de una mujer no es correcto.

En la cuenta de la mujer se puede ver que es una fiel activista por los derechos de la mujer.

Algo, que podría darle peso a su argumento frente al comentario.

Por su parte, la empresa respondió al trino de Tribin, con claridad se disculpó por lo sucedido.

Ana, nuestros baristas siempre escriben mensajes sinceros que no tienen ninguna otra intención que llegar al corazón de quien los lee, para hacer de su día uno mejor.💚 Sentimos no haber llenado tus expectativas😔

Varias respuestas al trino aclaran que no es acoso, mientras que otros defienden lo que la mujer sintió.

En el trino de la compañía, también escribieron varias respuestas en las que dicen que los mensajes son agradables y que sigan escribiéndolos.

Por favor no dejen de hacerlo siempre y cuando sean mensajes respetuosos. En este caso el batista no hizo nada malo, no escribió nada malo, no fue ofensivo ni acosador.

