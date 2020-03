Duras críticas a Sara Uribe por hablar del apoyo entre mujeres

View this post on Instagram

A unos días de celebrar el Día de la Mujer, ♥hoy quiero que nos reconozcamos como una parte fundamental del hogar, de la sociedad, que alcemos nuestra voz y no nos quedemos calladas ante nada: ante el maltrato, ante la injusticia. Tú vales, mujer. Echada pa' lante, fuerte, potente. . Y si deslizan, van a encontrar a una de las mujeres favoritas de mi vida: mi mamá.♥ Esta semana les seguiré mostrando las mujeres que me inspiran. #MujeresQueInspiran #EresFuerteMujer . 📸 @Jimmyfotos #MujeresQueInspiran #EresFuerteMujer #TuSonrisaIlumina