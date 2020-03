¿Adriana Lucía ha tenido problemas con su carrera por participar en las marchas?

View this post on Instagram

“Vea yo sí lloré ese día, porque cómo un hombre humilla al otro, eso es lo que a mí me dolía, que me sentía humillado porque un hombre igual que yo me había hecho esto, eso era lo que me hacía llorar (…)”. . . (…)cantaban después de matar, se les veía el placer de matar y luego dice un pelaíto, “pero yo no he matado, déjenme matar a alguien”. Ellos decían “yo lo mato” y el otro “no, déjenmelo a mí”. Se disputaban como si la persona fuera un trofeo para matarla”. . . “Yo no me pude amañar en la ciudad, le di a mis hijos hasta donde pude, teníamos nuestros animalitos y vivíamos sabroso”. “Llegaban las quincenas y yo pedir, eso sí me partía el alma; si se vuelve a retornar yo me voy, esta no es la vida que yo busco, como sea tengo que retornar”. . . “Eso fue una vida muy cruel, si yo hubiera tenido una vida buena quizá no regreso”. “He vendido suero, pescado, sandalias, sábanas, he hecho de todo, me he parado porque a la edad que yo tengo, todavía me siento con aliento para trabajar pero ha sido una cuestión muy llorada”. . . “Todavía me da guayabo, ve uno su pueblo conforme lo vimos y sin nada, eso es grande, demasiado, así nos hemos muerto un poco del corazón”. . . “Cuando comenzamos a limpiar el pueblo, porque el pueblo estaba ya montando, era como una montaña, tenía tantos aromos que la iglesia no se veía, yo lloraba”. “Yo dije ¡ay Señor, este no es mi pueblo!”, “estoy metida dentro de una selva”. . . “La iglesia lo se veía y la cancha tampoco y llevamos cuatro días allá, y yo lloraba, pero dije: tenemos que luchar, tenemos que recuperar nuestro pueblo, porque este es nuestro pueblo, tenemos que recuperarlo, no podemos dejar que se pierda”. . . frases tomadas del libro “La masacre de El Salado”. Es el informe hecho por la comisión nacional de reparación y reconciliación. Esta masacre ocurrió entre el 16 y el 21 de febrero de 2000. Se me quiebra un poco la vida cada vez que recuerdo lo que pasó y me pregunto ¿dónde estábamos todos? #ElSalado20años