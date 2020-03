Mateo Carvajal se ha convertido en una figura relevante en la farándula nacional. El aterrador momento que vivió Mateo Carvajal en Bogotá

Primero porque se convirtió en el ganador del 'Desafío Super Humanos', y segundo por su relación con Melina Ramírez.

El deportista, se ha caracterizado por ser transparente en sus redes sociales con sus seguidores.

Y con la forma de hablar que lo caracteriza, contó en redes sociales que fue víctima de un robo.

Dijo que estaba afuera de su hotel en el norte de Bogotá hablando por celular.

Cuando de repente vio que iba hacia él una moto sobre la acera, y en contravía.

Algo que le pareció extraño, por lo que se levantó del lugar para darle paso.

Y precisamente cuando pasó frente a él disminuyó la velocidad, le quitó el celular, lo golpeó en la cara y aceleró.

Para nadie es un secreto que el deportista tiene un excelente estado físico, por lo que corrió detrás de él.

"Yo salgo detrás de él como en mi vida había corrido, incluso sentí (…) un jalón en la pierna, pero no importa".

Sin embargo, el ladrón aceleró aún más y no lo pudo alcanzar.

Pero como si de una película se tratase, una persona en un carro también decidió ayudarle.

"Venga móntese, vamos por él y lo perseguimos", contó que le dijo el conductor.

No obstante, llegaron hasta un trancón y Mateo ya no recordaba cómo era la moto, por lo que decidió no buscar más.

Dijo que incluso había alcanzado a ver la última ubicación de su celular y mostró una captura de la dirección.

Advirtió a sus seguidores que tuvieran cuidado con la inseguridad y con sus pertenencias.

Además contó que se resignó, pero que aprendió a no "dar papaya" con el celular en la calle.

Recordemos que…

Hace algunos días, el deportista estuvo en el "ojo del huracán" por realizarse un nuevo tatuaje en la cara.

Esta vez se trata de una daga en uno de los lados de su rostro.

Ante los fuertes comentarios en los que sus seguidores se quejaron, el deportista decidió responder.

"¿Por qué me lo hice? (…) porque me dio la gana".

Pero no se detuvo ahí, agregó que no le da miedo y no le importa lo que la gente dice de ello.

Vale la pena mencionar que ya tenía otros tatuajes en un lado de su rostro y en la nariz.

