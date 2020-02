El tierno video de Sara Uribe con Jacobo aprendiendo a nadar

View this post on Instagram

Cada nueva cara que hace, cada movimiento que descubre me saca sonrisas y, a veces, lágrimas de felicidad 😍 Así fue como Jacobo probó lo ácido y parece que le gustó porque no lo soltaba 😍😍😍😍 ¡Me enloquece de amor! . ¿Ustedes también encuentran divertido y lindo todo lo que hacen sus hijos?…¿O soy solo yo? 😍🥰🙂✌🏻