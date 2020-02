El gracioso trino de Hassam en el que se comparó con Uber

View this post on Instagram

Parte del equipo de enfermeras que me ha acompañado en este proceso, qué tremenda vocación y qué personas tan amables. Alguna vez hice un video criticando el sistema de salud, y no me retracto de seguir pensando que en nuestro país hay fallos tremendos en ese aspecto, pero si ofendí a estas personas (aunque sé qué hay excepciones, como en todo ámbito) ofrezco excusas. Solo puedo decir GRACIAS! Por todo lo que hacen por los pacientes. 💉💊❤️❤️❤️❤️❤️