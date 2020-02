Raquel Regueras, creando espacios inimitables en la pequeña pantalla

Hoy en día, los espacios que habitamos hablan tanto de nosotros como nuestra ropa. No solo revelan nuestro mood, sino también nuestros gustos y el cómo creamos un espacio que sea solo nuestro. Por esta razón, la decoración ha tomado fuerza como un elemento imprescindible en la vida cotidiana. Muchas personas encuentran ideas en las redes sociales, al estilo Do It Yourself (DIY, o hazlo tu mismo). Otras, por el contrario, hallan inspiración y aprendizaje con los grandes expertos del rubro. Entre ellos está Raquel Regueras, quien es experta en decoración e interiorismo, y que redecora en cada capítulo de "Redecora con Raquel" un espacio de una vivienda. En el programa, su mayor reto es precisamente ese: que la nueva decoración cumpla el sueño del dueño de la casa y que exprese lo que este desea.

Muebles, telas, pinturas y lámparas, entre otros objetos. Raquel se encarga de cambiar todos los elementos ornamentales necesarios para tener un antes y después sorprendente en cada espacio. Desde una habitación inspirada en el mar, un comedor de corte clásico, una moderna terraza, y hasta una oficina de coworking, ningún espacio se resistirá al buen gusto y a las creativas ideas que la experta trae en su programa.

Raquel Regueras es una adicta a la decoración y se define como “DecorArtista” y cuenta a PUBLIMETRO algunas claves de su experticia.

¿Cuál es la primera pregunta que le hace a un potencial cliente?

Me interesa saber si se siente a gusto en su casa y qué necesita cambiar para disfrutarla. Sobre todo, me gusta sentir que realmente hay feeling para trabajar juntos .

¿Cómo definiría su estilo en los proyectos que realiza?

Soy muy ecléctica. Mi formación en Bellas Artes me permite un visión muy amplia del mundo. En mi vida tengo mis momentos hippies, clásicos, tradicionales, modernos, de diseño, vanguardistas … y en decoración puedo pasar por cualquiera de estos estilos. Me dejo llevar lo justo por las tendencias. En realidad, el estilo viene marcado por las necesidades del cliente, aunque yo siempre aporto mi toque personal.

¿Cuál es tu soque diferenciador? ¿Qué le diferencia de otros decoradores e interioristas?

La verdad es que no me gustan las comparaciones. Creo que mi cercanía y naturalidad me acerca mucho al cliente, empatizo mucho con ellos y disfrutan del proyecto igual que yo.

De todos los trabajos que ha realizado, ¿cuál es el más especial o el que recuerda con más cariño? ¿Por qué?

Recuerdo con muchísimo cariño el primer programa de Redecora con Raquel, era la primera vez que me enfrentaba a una cámara. Jamás me lo hubiera imaginado, era como si me hubiera tocado el premio en la lotería.

¿Es partidaria de la mezcla de estilos en la decoración, o prefiere ser fiel a uno solo?

Soy muy fiel en la amistad y el amor, pero en decoración no me caso con nadie.

¿Qué elemento decorativo considera el más importante en el diseño y la decoración, por qué?

Para mi son muy importantes los pequeños detalles que dan calidez y personalidad a cada decoración. Las lámparas son un elemento muy interesante por su funcionalidad y su versatilidad que permita dar "ese toque" diferenciador en las decoraciones.

¿Cómo cambiar la decoración de un hogar sin gastar mucho dinero?

Cambiando la disposición de los muebles, con un poco de pintura y creatividad, podemos hacer que un espacio parezca renovado. Jugar con los colores, no falla. El recurso más económico y ecológico es reciclar lo que ya tenemos. Muy importante, ordenar, seleccionar lo que realmente necesitamos y deshacernos de todo lo que recarga el espacio. Si no podemos hacer grandes cambios, podemos cambiar solo muebles auxiliares y detalles de la decoración, cojines, mantas, jarrones. El mercado de la decoración, hoy en día, se adaptan a todos los bolsillos.

Recuerda: Tener siempre presente las plantas.

Tres consejos que nos pudiera dar para incluir el color pantone en la decoración del hogar.

-Si se identifica mucho con el pantone tendencia anual, este año Classic Blue, déjese llevar por él y atrévase a dejarlo fluir por las paredes o los techos de su casa.

-Si necesita ambientes menos marcados, use pinceladas de este color en los complementos decorativos.

– Busque siempre la combinación que más le inspire y le resulte agradable, acorde con su paleta de colores personal. Mezcle con colores neutros, complementarios, de la misma gama, y si el pantone no es suficiente, hay mil colores donde elegir.