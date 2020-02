Video: Las vacaciones dejaron con kilitos de más a Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

View this post on Instagram

Hace meses estaba hablando de los lugares que gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer, ese día estuve súper pensativa no se porque se me vino el deseo de conocer paris, ya que es uno de los lugares que no conocía, ustedes no alcanzan a imaginar la sensación de amor por conocer este lugar… Bueno y por cosas de la vida aquí estoy, al lado de la persona con la que tuve esta conversación, y que ese día me dijo, vas a conocer paris pero conmigo… lo mejor de todo es que este viaje no fue planeado, simplemente se dio!! QUE BONITO PARIS ❤️ @pipebueno