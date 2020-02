Melina Ramírez por fin habló sobre Juan Manuel Mendoza

Hace varios meses Melina Ramírez y Mateo Carvajal terminaron su relación. Esto dijo Melina Ramírez sobre su relación con Juan Manuel Mendoza

Aunque solo lo hicieron público hasta diciembre del pasado año.

La expareja sigue manteniéndose en buenos términos, debido a su hijo Salvador.

Sin embargo, justo cuando se anunció la ruptura, empezaron los rumores sobre una nueva relación de la presentadora.

La vincularon sentimentalmente con Juan Manuel Mendoza, un reconocido actor colombiano.

Por su parte, Melina negó los rumores y dijo que ella y el actor solamente eran amigos, pues los dos crecieron en Cali.

No obstante, ahora la historia cambia, pues en declaraciones para la 'Revsita Aló' la modelo se sinceró.

"Con Juan Manuel he conocido a un ser humano maravilloso. No sé si vaya a ser mi novio más adelante o no. Sin embargo, estoy feliz conociéndolo, es un hombre respetuoso, un caballero, y también es un gran papá (…) pido siempre a Dios que me ponga el que es y, si es él, pies Dios me lo hará saber" .