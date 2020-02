El Sena abrió 100 mil cupos nuevos en diferentes áreas

View this post on Instagram

🤩 ¡Las regiones selváticas de #Colombia son #TerritorioSENA! 🙌 Inauguramos el Centro Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare; que formará a 20830 aprendices cada año en los niveles técnicos, tecnólogos, auxiliar y formación complementaria. 🤓 📚La nueva sede cuenta con ambientes especializados y laboratorios con tecnología avanzada. 👏👏 Ph: @juansgreen . . . #sena #formaciónsena #senatransforma #senaesformación #somossena #formaciónpertinente #educación #estudiar #amoelestudio #sena #colombia