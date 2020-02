La peculiar forma en la que Mateo Carvajal está intentando que Salvador diga papá

View this post on Instagram

Meli y yo queremos informarles que lamentablemente nuestra relación de pareja terminó hace unos 6 meses. No lo comunicamos antes, porque era un momento doloroso para ambos, queríamos estar tranquilos y aprender de la situación en un momento de total privacidad . . Yo lo hago de esta manera porque es en la que más me siento cómodo, pues expresarlo de otra forma es más difícil. . Aquí en esta foto comparto mi completo amor y el agradecimiento más sincero que pueda llegar a expresar como persona . . Salvador es nuestro principal motor, nuestra felicidad más grande y por eso en este tiempo, nos hemos dedicado a compartir, a ser amigos y a darle el amor y la unión familiar que necesita, aún cuando no somos pareja. . Salvador ha tenido y seguirá teniendo para siempre unos papás que lo aman, que lo cuidan y que lo protegen. Creemos que un niño feliz es producto de unos padres felices. Por nuestro flaquito, todos aquellos errores pasaron a ser los mayores aprendizajes, para así poderle compartir a nuestro hijo la versión que nunca imaginariamos que podríamos o podrémos enseñarle como padres. . Gracias a todos los que estuvieron pendientes y a los que nos apoyaron en estos 2 años y medio de relación. Les pedimos prudencia y respeto para una situación totalmente privada y que con esto aclaramos lo que tanto nos venían pidiendo. . Meli es una gran mujer y será el amor de mi vida , pues solo son llamados así los que tienen el poder de seguir transformándote en el tiempo y es mi ejemplo grande del llamado amor incondicional. Como mamá no tendría las palabras para definirla. Su entrega es completa y con el alma . Salvador , el mejor regalo que pudimos tener , la eligió para la labor más maravillosa que le puedan dar a alguien y es ser madre. . Solo tengo cosas maravillosas por agradecer, Porque aprendimos y crecimos juntos en nuestra relación. Por siempre la voy amar y por siempre seremos amigos. Cada día fortaleceremos más nuestro vínculo para ser un excelente ejemplo para nuestro hijo. . No sabemos si más adelante la vida nos vuelva a unir, pero por ahora esta es nuestra situación. Los queremos mucho y nuevamente les pedimos respeto y comprensión .