La excéntrica fiesta de cumpleaños con la que celebró Rochi Stevenson

View this post on Instagram

Muchísimas gracias a todos los que se acordaron de mi ayer, en el día de mi cumpleaños. Disfruté mucho con esta sorpresa tan linda que me tenían preparada en #lacuadramásbacana Muchas gracias a la sra @gloriaeugeniatorresandrade (seguidora fiel, aparece en la tercera foto conmigo) quien gestionó todo para que mi día empezara muy especial. Gracias por cada uno de sus mensajes llenos de amor, que he tratado de responder uno a uno. Dios les devuelva en bendiciones tanto cariño que me brindan.