Fotos: Diva Jessurum enloqueció a muchos por posar con poca ropa

Todos los días alguien me preocupa cual es el método para adelgazar o que se debe tomar para tener la figura ideal. Solo hay dos métodos reales 1. La cirugía 2. Dieta y ejercicio. No hay ningún producto que te adelgace. Si quieres un cambio de vida te recomiendo hacer PILATES : un método que en pleno siglo XXI es imprescindible, nos ayuda a mejor el control motor , la flexibilidad , elasticidad y estabiliza el cuerpo en general , de esta manera seremos seres más funcionales, menos propensos a lesiones, más sanos en cuerpo y alma. Olvídate de la pastillita mágica, la infusión milagrosa o la malteada prodigio. Deja la pereza, controla lo que comes y activa el botón del amor propio. @latiendadediva Foto: @andresreinafotografo Entrenador: @kevinbriñezp Maquillaje: @stellaramirezromero Vestuario: @perlinalp Locación: @fitforallgym #divajessurum #divanaticos ##siyopudetupuedes