Sensual foto de Aída Morales a sus 59 años encantó a muchos

Perdida en la lectura me encuentro esto. "Llega un momento en que todo deja de doler; Los recuerdos, las personas, el amor y hasta la vida; y entonces un día aprendes a perdonar, a soltar, a vivir sin rencores; y después de tantas heridas, entiendes que el amor no es un " Para Siempre" si no un " Hasta Donde Sea Sano" porque después de todo, el amor verdadero no es más que salud mental y equilibrio emocional. By J. Wailen.