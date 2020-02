Daniela Ospina reveló por qué dejó su vida en Europa

View this post on Instagram

Cuando tenía corta edad empecé a tomar decisiones de una persona adulta y comencé a planear una vida fuera de Colombia y mudarme a otro país; recuerdo muy bien que en ese entonces mis papás y mi familia me apoyaron demasiado con la idea y el sueño de ejecutar estos nuevos planes. Pero lo que más recuerdo de esa época, fueron las palabras de mi papá que me decía que lo más importante era que siguiera estudiando y que por nada del mundo lo dejara de hacer. Con maletas en mano y con una promesa hecha salí de casa a comenzar una nueva vida. Tiempo después, con mucho sacrificio y esfuerzo, me propuse a cumplirla y en medio de todo, nació mi princesa Salo y todo fue más complicado, pero logré graduarme como Profesional en Administración de Empresas. Ese día no se me olvida su llanto y emoción al recibir conmigo este cartón que hoy les estoy mostrando. Solo les quiero decir algo… ¡la vida no es de casualidades! Dios tiene todo un plan diseñado para nosotros, porque justo el día de mis grados ni mi madre, ni mi hermano, pudieron acompañarme y él que con tanto anhelo me pidió profesionalizarme y un cartón, fue el que estuvo para mí en este día. Mi Chacho, fuiste ese hombre que siempre me pediste todo lo bonito: ser una mujer integra, amorosa, honesta y estudiada …. y aunque a veces tengo días difíciles y te extrañe por el resto de mi vida, tengo la fortaleza de Dios y el recuerdo de tantas palabras tan bonitas y sabias que me decías en vida. Hoy solo sonrío y doy gracias infinitas a Dios y al universo porque día a día sigo implementando todo lo que mi familia me ha enseñado. Así que… recuerda siempre, que por más difíciles que sean nuestros días, solo agradece cada momento, cada situación y cada enseñanza, no sabemos Dios para que nos está preparando. Hoy por ejemplo entiendo el por qué tomé la decisión de devolverme a Colombia y que independientemente de cuantas veces me he equivocado siempre LA FAMILIA estará y será lo primero 🙏🏽❤