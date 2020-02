A esto se dedica Mauricio Vélez actualmente

View this post on Instagram

Todos quieren saber qué pasó,? Por qué no estoy en día a día? cuáles son mis nuevos proyectos? Todos los años día a día tiene una transformación y este año no fue diferente Yo estare los viernes presentando el programa . Por qué salí? Porque hay un nuevo formato. Por qué no te hacen despedida? Por qué sigo en el programa. Que proyectos tienes ? Por ahora ninguno Lo más importante es agradecer el cariño que me han manifestado por estas redes sociales los mensajes directos y comentarios en cada foto de instagram, quiero agradecer a cada uno de los que se han tomado la molestia de escribir o preguntar . A todos un fuerte abrazo. Feliz. Feliz miércoles nos vemos el Viernes!!!