Imitador de Roberto Carlos confesó qué hará con los 600 millones de pesos

View this post on Instagram

Roberto Carlos trabajó fuertemente para llegar a ser el doble perfecto, pues no solo incorporó elementos que complementaron su personificación, también fue muy comprometido con las exigencias que le pedía el jurado⭐💪 ¿Quieres que sea el ganador de esta temporada de Yo Me Llamo? Vota por él ingresando a: www.caracoltv.com/yomellamo 😍⭐