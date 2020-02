Anoche fue la gran final de 'Yo me llamo' y los espectadores podían escoger quién sería el ganador. Dos detalles por los que dicen que final de 'Yo me llamo' no fue en vivo

Los finalistas eran Roberto Carlos y Jorge Celedón, favoritos del público desde el principio.

Quien se llevó el premio mayor fue Roberto Carlos, que recibió 600 millones de pesos.

Sin embargo, muchos detalles se robaron la atención de los televidentes.

Y es que, al parecer, el programa no habría sido en vivo, pues varias cosas no correspondían.

Por ejemplo, Pipe Bueno hizo una presentación en la que interpretó 'Cupido falló' al lado de Jessi Uribe.

Pero, lo cierto es que el cantante se encuentra de vacaciones con su novia Luisa Fernanda W.

Además, Jessi Uribe se sometió a un procedimiento quirúrgico, por lo que para muchos no podría estar ahí.

Asimismo, al haberse hecho una liposucción, el cantante debería verse diferente.

En Twitter, varios de estos detalles se convirtieron en tendencia.

Y es que muchos espectadores estaban indignados con el hecho, y no entendían cuál era el objetivo de las votaciones si ya existía un ganador.



