La dura rutina con la que Mónica Rodríguez mantiene su figura

View this post on Instagram

Han pensado cuántas veces hemos juzgado y señalado a una mujer maltratada? Han imaginado alguna vez, ser tocadas por alguna situación de violencia? Conocen algún caso? O creen que una posición “privilegiada” las puede salvar de este flagelo? … Esta situación es más común de lo que creemos y ponerlo en evidencia nos avergüenza, porque tristemente terminamos siendo señaladas como “culpables”, “masoquistas” o cualquier otro apelativo despectivo, como si no fuera suficiente con lo que nos pasa … En mi charla #AColorYEnBlancoYNegro les cuento cómo mi vida se ensombreció por el maltrato y por otras situaciones de las que pude salir a flote! Compartiré ésta y más historias de mi vida con ustedes y espero que podamos acompañarnos y apoyarnos!