La foto de Sara Uribe que sus seguidores malinterpretaron en redes

View this post on Instagram

Un cariñito por aquí. Otro cariñito por allá. Porque aunque tengamos hijos, siempre tenemos que sacar un espacio para nosotras.😍😍😍😍😍 Mamás felices ❤️ Hijos felices. . 🏠 @lacasamagicadesarau en Envigado: uñas, color, Keratina, pestañas, cejas. 👉🏻Puedes pedir tu cita en el link que está en mi perfil ❤️ . También tenemos 2 sedes en Bogotá❤️😍🙏🏻