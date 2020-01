¿Terminaron? aseguran que Greeicy Rendón y Mike Bahía estarían separados

View this post on Instagram

Aquí tenía 19 años y recuerdo que desde chiquita siempre me pregunte cuál era #mieleccion … qué sentía, que me movía, que era lo YO quería. Nunca me he dejado llevar por lo que dicen que “tiene que ser”, me me dejado llevar por lo que soy, lo que siento y lo que me mueve… Hoy soy las elecciones del pasado, mañana seré las elecciones de hoy. Cuál es tu elección? #miexpresiónmielección @esikabelcorp Acompañada por mi compañerito, el de siempre y para siempre @mikebahia