Hernando Maecha es uno de los colombianos que está viviendo en cuarentena en la Wuhan, epicentro del coronavirus. La historia de uno de los colombianos que vive en el epicentro del coronavirus

El hombre contó a 'Noticias Caracol', cómo es la situación por la que está pasando.

Pues allí ya empieza a escasear la comida y al no poder trabajar, no tienen con qué comprarla.

Incluso relató que él junto a los otros 11 colombianos viviendo allí hicieron un grupo por el que se pueden comunicar.

Sin embargo, debido a las condiciones allí, no se pueden conocer.

La historia de uno de los colombianos que vive en el epicentro del coronavirus

“Gritan por las ventanas”: así es la vida de un colombiano en Wuhan “Hay comida, pero no verduras. Algunas cosas se están acabando”, cuenta Hernando Mahecha, quien lleva cuatro años en la ciudad donde se originó el coronavirus >>> https://t.co/NEP6oeuyBR pic.twitter.com/z54EDOOkTx — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 29, 2020

Una de las cosas que más llamaron la atención es que los habitantes que aún quedan allí gritan por las ventanas para darse ánimo.

Maecha, vive allá con sus dos hijos y su esposa, a quien conoció en Estados Unidos, pero es de allí.

Declaró que no ha recibido ayuda de la embajada colombiana, y que lo único que recibió fue un correo pidiendo que mantuviera la calma.

Además, se desempeña como profesor de fútbol y de inglés, por lo que no ha podido trabajar y no tiene ingresos.

Explicó que no tiene ayuda en China y que si no tiene ingresos no puede pagar su casa o su alimentación.

Y como si eso fuera poco, contó que su casa está a 5 minutos de los nuevos hospitales creados para tratar ese virus.

Razón por la que tiene miedo de que él o su familia se contagien de la enfermedad.

Explicó que ha visto la manera en la que llevan a los contagiados:

"Los sacan de la casa totalmente cubiertos y los sacan en ambulancia para los hospitales".

Lo cierto es que el hombre está desesperado y quiere salir lo antes posible del país.

Recordemos que…

Actualmente el virus ha sumado 132 muertos, y todavía no hay una solución concreta.

Por ahora, la ciudad sigue en cuarentena y en ella personas de todo el mundo.

Que solo salen de sus casas para alimentarse, pues es imposible trabajar.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO: