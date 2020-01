Fotos: El drama que vivió Catalina Gómez cuando le quemaron todo su cabello

View this post on Instagram

Estoy felizzz💥💥💥 Volví a ser yo💁🏼‍♀️Yo amo cambiar y la verdad no me apego a nada físico (puedo decir que he pasado por tooodos los colores: Rojo, negro azul, morado, rosado, etc y todos los largos de pelo) pero hay cosas con las que me siento más yo, más cómoda, más identificada no sé si a ustedes les pasa pero en mi caso y hablando de pelo… Es este rubio (que es el mismo que tenía en #masterchefcelebrity solo que ya no lo tengo rapado a un lado) pero este color, me hace sentir en una vibra distinta🌟!!! Es así! Y hoy le agradezco a mis amigas que me recomendaron a @salonricardoplata y a #ricardoplata por habérsele medido a este reto de volverme a decolorar así que gran ser humano (importantísimo para el resultado) y que profesionalismo🔝(en mis historias les voy a contar porque era un reto real😬😅, porque perdí el color😩😤, porque me lo tuve que oscurecer meses atrás🤯🥺 y porque nadie se le media a darme gusto😱🤔) . . . #blondegirl #iceblondehair #iceblonde #hair #hairstyle #👩🏼