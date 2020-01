En marco de la competencia 'original y copia' los participantes de 'Yo me llamo' han tenido que hacer un gran esfuerzo. "No es justo" televidentes denuncian que Ricardo Arjona no debió ganar los 20 millones en 'Yo me llamo'

Pues se supone que deben imitar exactamente igual la voz, gestos y movimientos del artista original.

Finalmente dos imitadores fueron los ganadores de 20 millones de pesos cada uno, Ricardo Montaner y Ricardo Arjona.

Sin embargo, fue este último, el que los televidentes creen que no debió haber ganado.

Pues tuvo que competir con los imitadores de Roberto Carlos y Jorge Celedón, quien tuvo varios errores.

Y es que los jurados halagaron la presentación de Roberto Carlos y le dijeron que había sido "perfecta".

Incluso dijeron que era el concursante más "juicioso" y que lo había imitado a la perfección.

En redes sociales, los internautas compartían la misma opinión, pues para nadie es un secreto que es el favorito de muchos.

Por lo que se pensaba que él iba a ser el innegable ganador del dinero.

Por eso quedaron sorprendidos cuando el participante premiado fue Ricardo Arjona.

Y así lo han hecho saber en los comentarios de Instagram de la cuenta del programa.

Muchos dijeron que no era justo y que no debió haber sido él el ganador de 'original y copia' pues no fue exactamente igual.

Recordemos que…

Para nadie es un secreto que los internautas han apoyado más a unos participantes que a otros.

Es por eso que en reiteradas ocasiones han dicho que pareciera que el programa pone los retos más difíciles a dos imitadores.

Se trata de Ricardo Montaner y Ricardo Arjona, pues según muchos "los quieren sacar".

Aunque esto no pasa de comentarios en redes, las canciones de los dos imitadores han recibido críticas por su dificultad.

Esto, según muchos, comparado con los otros artistas, que siguen interpretando canciones "conocidas".

