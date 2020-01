Marbelle esta involucrada en polémicas constantemente y sus redes sociales son el escenario de muchas. ¡Otra vez! Marbelle insultó seguidores en Instagram y fue duramente criticada

En Instagram, en repetidas ocasiones ha respondido de manera "grosera" y "fuera de tono", según varios internautas.

De hecho, hace algunos meses, fue tendencia por decirle "careburro" a una seguidora.

Además porque dijo que el arte no tenía nada que ver con la resistencia social, algo que fue bastante comentado.

Ahora, de nuevo ha respondido inadecuadamente a dos señalamientos.

Y es que posteó una foto en su cuenta de Instagram, en la que aparece posando en lencería.

Como era de esperarse, la instantánea se llenó de comentarios.

En uno de ellos, un internauta la comparó con Amparo Grisales, y la 'reina de la tecnocarrilera' primero dio las gracias y luego escribió su característico comentario.

Asimismo, otro seguidor la comparó con 'Residente', ex vocalista de 'Calle 13', algo que ella no toleró.

El comentario fue el que más polémica causó, pues los fanáticos del artista hicieron una fuerte crítica por su comentario.

Sin embargo, como es normal, la cantante no ha hablado sobre el tema.

Pero los dos mensajes ya completan más de 20 respuestas.

Recordemos que…

Previamente, la cantante tuvo un inconveniente con un seguidor, a quien le habría dicho un insulto racista.

Después de algunos trinos del hombre, al parecer, la presentadora se salió de sus casillas.

Por lo que el tuitero publicó en su cuenta el insulto de la cantante y dijo que emprendería acciones legales en su contra.

Posteriormente, la presentadora tuvo que pedir disculpas públicamente y aclarar lo sucedido.

Dijo que nació en un lugar del país orgulloso de la cultura negra y que en ella no existe la intención de ser racista.

En el día de hoy la señorita @Marbelle30 me escribio esto, cómo me encantaría que esto se supiera que ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia @MarioRobertoP @petrogustavo @GustavoBolivar pic.twitter.com/nNnadS1Dxf

— Chris Fary (@christianDuvani) September 24, 2019