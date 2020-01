Con sensual foto en lencería Catherine Siachoque encendió las redes sociales

View this post on Instagram

Y así terminó lo que había empezado de otra manera 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Él, no quería ni ver cómo hacíamos la famosa foto del vestido de Santorini y terminó no solo saliéndose la piscina a mirar como era la cosa, sino que terminó de asistente de fotografía y vestuario y al final de modelo esporádico … deslicen para que vean este “vacilón” 🤣🤣🤣🤣🤣🤣❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍 @soyvaroni … @santorinidress you are the best 🥰 #siachoque #varoni #catherinesiachoque #love #santorini #greece #amor #couplesgoals #elfinaldelparaiso