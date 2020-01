El lujoso electrodoméstico que Catalina Gómez presumió en su Instagram

View this post on Instagram

Volver de vacaciones nos deja un descanso delicioso y muchas cosas buenas, pero… muchas veces piel y el pelo quedan destruidos🥴, sobre todo si estuvimos en climas extremos. Por fortuna tengo una buena solución, mi colágeno líquido hidrolizado @regenecare, que junto con mis otras rutinas de bienestar y belleza logra restituir y mejorar mi cuerpo, por dentro y por fuera! #SoyRegenecare @regenecare @regenecaregerencia 📲3046377313 – 3182274365 www.regenecare.co