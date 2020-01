La verdad sobre el estado de salud de 'Polilla'

View this post on Instagram

Que placer y gusto compartir escenas con este señor…. Don Alberto Saavedra….gran representante de la actuación y la comedia en nuestro país…. orgulloso de estas oportunidades que me da Diosito de conocer y aprender de maestros como él…. Graciasssss…. @takeonecolombia #Noandabamuertoestabadeparranda #comedy #actor #cine