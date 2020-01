Siguen las polémicas por la supuesta relación de Paola Jara y Jessi Uribe. "Nada me importa la gente que opina" Jessi Uribe publicó mensaje que confundió a muchos

Y es que, aunque no lo han negado, tampoco lo han aceptado, por lo menos hasta ahora.

Son constantes las interacciones que comparten a través de sus redes sociales.

Entre comentarios, 'me gusta', menciones y, posibles indirectas; los cantantes generan polémica.

Además, en diferentes ocasiones, Uribe ha escrito algunos mensajes que confunden a sus seguidores.

El último de ellos es la descripción de un video en el que Jessi interpreta una canción.

"Nada me importa la gente que opina y se mete, no me han de entender".