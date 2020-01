Video: El deporte extremo que se atrevió a hacer Sara Uribe

View this post on Instagram

Desde hace tiempo me habían dicho que me montara en parapente,☁ que era súper chévere, que lo hiciera y me moría del susto, sobre todo desde que tuve a Jacobo. ♥ Porque desde que me convertí en mamá, ♥muchas cosas que no me daban temor, ahora sí. Intento cuidarme más.👍🏻 Pero bueno, el caso es que me convencieron y lo logré y fue una experiencia espectacular. ¿A ustedes les pasa lo mismo desde que son mamás o papás?