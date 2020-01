Luisa Fernanda W ha construido poco a poco su carrera como cantante e influencer. ¡De no creer! Así se veía Luisa Fernanda W sin cirugías

Con el paso del tiempo, sus seguidores han visto como ha cambiado.

Y así ha quedado registrado en sus redes sociales, en las que ha documentado su proceso.

Para nadie es un secreto que la cantante no se veía igual que ahora, hace algunos años.

Pues es evidente, y ella misma ha dicho, que tiene dos intervenciones estéticas.

En uno de sus videos para Instagram, la influencer no tuvo problema en resolver la duda de sus seguidores.

"No tengo tantas cirugías como la gente cree. (…) Las únicas cirugías que me he hecho son la nariz y los senos".