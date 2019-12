La foto que demuestra que Salomé pasó la navidad con Shannon de Lima

View this post on Instagram

Familia 🎄💘 Navidad entre tus seres queridos • • #jamesrodriguez #james #james10 #jr10 #10 #mylove #teamo #numero1 #colombia #miamor #mivida #love #fanpage #poland #l4l #like4like #likeforlike #f4f #follow4follow #followforfollow #halamadrid #navidad #merrychristmas #juanarv98 #juanavalentina #shadelima #salomerodriguez