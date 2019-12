Flavia Dos Santos salió de Caracol después de 11 años trabajando allí

View this post on Instagram

#tbt 2012 y otro mas. Hoy es mi ultimo dia, después de 11 años en CaracolTv y 7años en Blu. Aprendi mucho, me diverti mucho, me emocione mucho… Comparti diariamente con personas maravillosas y excelentes profesionales. El ciclo se cierra e agradezco todo ese tiempo tan feliz y importante en mi vida. 🙏🏻❤️