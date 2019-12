El comentado ritual que le hizo Melina Ramírez a su hijo

View this post on Instagram

Les quiero compartir este video tan íntimo con un solo propósito, y es decirle a las mamás y papás que nuestros miedos no pueden transmitirse a nuestros hijos. No podemos educarlos proyectando en ellos nuestros vacíos. Lastimosamente sucede más de lo que creemos, porque ni siquiera somos conscientes de ello. Hoy te libero hijo de cualquier carga ancestral, elijo amarte y que me ames libremente para que puedas cumplir con tu proceso! Limpiamos las energías de Salvador utilizando flores amarillas, cuarzo rosado y amatista, enviamos al fuego todo aquello que no le pertenece. . Si no creen en esto, por favor respétenlo. Es un mensaje de amor para que los niños crezcan felices sin ser producto de traumas que sus papas nunca decidieron sanar. Ésta época es un buen momento para trabajar en su interior, es un gran regalo que se hacen a ustedes y a la vez a sus hijos 💚🍃🙏🏻 . . Gracias a mi amada maestra @ginardila ya son años caminando juntas 👩🏼‍🤝‍👩🏻📿 Gracias por todo lo que me has enseñado. Gracias A mi adorado @felipeorvi 🎥 fue mágico que éste momento tan especial haya sido capturado por el más teso!