El tierno mensaje que la sobrina de Carolina Cruz le envió por Whatsapp

View this post on Instagram

• Que les puedo decir…cuando leo esto entiendo que cada esfuerzo, cada madrugada, los fines de semana de trabajo, lo días que no pude disfrutar a mi familia, los momentos difíciles, TODO, ABSOLUTAMENTE TODO ha valido la pena cuando leo esto. Te amo mi amor, eres y serás siempre La Niña de mis ojos y soy la tía más orgullosa, amo tu corazón, amo tus sentimientos, amo tu sensibilidad. TE AMO GABY MIA DE MI VIDA, ya casi voy a verte ❤️❤️🙏🏼🙏🏼😍😍