En su cuenta de Twitter, Marbelle ha sido protagonista de varias polémicas. El polémico comentario de Marbelle a Petro en Twitter

Sobretodo por su explosiva manera de responderle a sus seguidores o detractores.

Además porque en distintas ocasiones sus comentarios han sido polémicos.

A través de la misma cuenta, ella ya había revelado que votó por Duque para ser presidente.

Por lo que a partir de ahí ha expuesto su clara oposición a Gustavo Petro.

En este caso, la cantante le contestó un tweet al senador, en el que le decía que se fuera del país.

Muchos de los comentarios mostraron el desacuerdo de algunos con su posición política.

Además le dijeron que la iban a dejar de seguir.

Sin embargo, otros dijeron que aunque no estaban de acuerdo con la cantante, solo la seguían por su profesión.

Recordemos que…

Previamente, la cantante tuvo un inconveniente con un seguidor, a quien le habría dicho un insulto racista.

Después de algunos trinos del hombre, al parecer, la presentadora se salió de sus casillas.

Por lo que el tuitero publicó en su cuenta el insulto de la cantante y dijo que emprendería acciones legales en su contra.

Posteriormente, la presentadora tuvo que pedir disculpas públicamente y aclarar lo sucedido.

Dijo que nació en un lugar del país orgulloso de la cultura negra y que en ella no existe la intención de ser racista.

En el día de hoy la señorita @Marbelle30 me escribio esto, cómo me encantaría que esto se supiera que ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia @MarioRobertoP @petrogustavo @GustavoBolivar pic.twitter.com/nNnadS1Dxf

— Chris Fary (@christianDuvani) September 24, 2019