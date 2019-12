El Sena abrió cursos nuevos para aprender inglés gratis

View this post on Instagram

🗣¡Ey! Nuestros aprendices de la Regional #Santander ya apoyaron con todo su talento las mesas de trabajo previas al taller #ConstruyendoPaís. Ahora están más que listos para esta gran jornada en compañía del Pdte. @ivanduquemarquez. Ph: Santander . . . #talento #jóvenes #formación #logística #taller #Comunidad #sena #Colombia