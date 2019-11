Los mensajes filtrados de la pelea entre Luisa Fernanda W y Nicolás Arrieta

Hoy los seguidores de Luisa Fernanda W y Nicolás Arrieta se despertaron con la noticia del enfrentamiento entre los dos.

En twitter era tendencia la pelea y además el nombre de Legarda, ex novio de la cantante.

Cabe resaltar que el influencer Nicolás Arrieta fue acusado de maltrato por algunas de sus ex novias.

Sin embargo, no se ha emitido ninguna condena con respecto al tema.

Por otra parte el influencer ha estado muy involucrado en las jornadas del paro nacional.

Razón por la que muchos le manifestaron su respeto y la buena labor que estaba haciendo.

El conflicto inició cuando una tuitera le reclamó a las personas que lo estaban apoyando, y recalcó que había sido acusado de abuso.

Varias personas respondieron, entre ellos la youtuber Luisa Fernanda W.

"Lo único que he escuchado de ese señor es que dicen que varias mujeres lo demandaron por abuso. De resto no tenia ni idea de su trabajo".

A eso Arrieta respondió "menos mal que no sabes quién soy yo", y adjuntó varios chats que habían tenido en el 2013.

Por su parte, Luisa Fernanda se defendió con otra captura.

Pero la pelea continuó durante varios trinos más, de parte y parte.

Finalmente la cantante aceptó que era mentira y que si lo conocía, sin embargo siguió hablando de sus acusaciones de maltrato.

No me importa las “pruebas” de chats ridículos del 2012 y perfecto que me peinaste con esas pruebas un 👏🏻 ganaste! espero tu nuevo video dejándome en ridículo. Lo que si me importa son las mujeres, me duele saber que hoy día siguen existiendo mujeres que sufren de abuso.

— Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) November 27, 2019