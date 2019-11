La épica respuesta de Margarita Rosa de Francisco a Maria Fernanda Cabal

Hace varios días Margarita Rosa De Francisco es tendencia en redes sociales. La pelea de trinos entre Margarita Rosa de Francisco y Maria Fernanda Cabal

Primero por apoyar las marchas y el paro nacional, pero también por un desafortunado comentario.

Para nadie es un secreto que en su cuenta de Twitter la presentadora expone sus ideas sin censura.

Mediante un trino, la actriz invitó a marchar contra el "bodrio" de himno nacional que tenemos.

Fue duramente criticada, tanto por sus seguidores, como por otros usuarios de la plataforma.

Ahora se le sumó a las criticas Maria Fernanda Cabal, quien en un tweet la calificó como "izquierdópata y anarquista".

Además la llamó "capitalista exitosa, pero desadaptada", rápidamente usuarios de Twitter anticiparon la respuesta.

Efectivamente De Francisco no se hizo esperar mucho y su respuesta fue calificada como una "peinada" a Cabal.

María Fernanda, no lo llamaría “ataque” propiamente. Opino que nuestro himno está lejos de ser una gran pieza. En cuanto a “desadaptada”, dices bien. Nunca podré adaptarme a la ideología de tu partido y su demente pretensión de símbolo patrio.

Aunque posteriormente la presentadora se disculpó por su desafortunado comentario sobre el himno nacional.

Sin embargo aclaró que a ella no le parece una gran pieza.

No puedo negar que el himno colombiano no me parece bonito. Pero les pido disculpas por haber hecho un chiste sobre eso en un momento tan inoportuno. Abrazo a todos y perdón.

