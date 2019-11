La tierna foto de cumpleaños de Mónica Rodríguez

Mónica Rodríguez salió del programa 'Día a Día' a principios de este año.

Mucho se ha especulado acerca de las razones por las que ya no se le vio más en el programa matutino.

Según la versión oficial la causa fue un recorte de personal y darles espacio a otras presentadoras.

De todos modos, Rodríguez sigue siendo popular entre sus seguidores en redes sociales.

Y más aún porque no deja de expresar su opinión y posición frente a temas de coyuntura nacional.

El 22 de Noviembre la presentadora cumplió 46 años.

Y mostró la celebración con varias fotos en sus historias de Instagram.

Además subió un video y una fotografía acompañada de su mascota a su cuenta de Instagram.

La foto dio pie a muchos comentarios, entre ellos algunos pensaron que la celebración era para Breña, el animal.

Mónica ha demostrado su gran amor por sus diferentes mascotas, por lo que no es extraño que su perrita fuera la protagonista de la celebración.

La publicación rápidamente se llenó de felicitaciones y de buenos deseos para Rodríguez.

La instantánea alcanzó un poco más de 30 mil 'likes' y 785 comentarios.

Personalidades como Yaneth Waldman y Melina Ramírez la felicitaron.

Recordemos que…

Aunque no ha regresado a la pantalla, Mónica Rodríguez se mantiene activa en redes sociales.

En Twitter, por ejemplo, escribe acerca de su posición frente a diferentes hechos.

Justamente, un mensaje reciente dio a entender que tal vez ella misma extraña sus épocas en la televisión.

"Sí… a veces me faltan fuerzas, a veces me canso, a veces lloro… Soy fuerte, ¡pero no soy de piedra! Me angustio, me preocupo, y veo una nube gris sobre mi cabeza", escribió.