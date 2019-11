El paro nacional en Colombia ya suma 5 días. "Es un bodrio" polémicos comentarios de Margarita Rosa de Francisco al himno nacional

Es por eso que varios artistas han manifestado su posición frente a la situación del país.

Entre ellos, cantantes como Adriana Lucía, Juan Pablo Vega o la agrupación Chocquibtown.

Además se suman figuras colombianas como Juanes o Margarita Rosa de Francisco, de quien hablaremos.

La actriz es una personalidad relevante en Twitter, allí todo el tiempo expone lo que piensa sin censura.

Con respecto a varios temas políticos la presentadora ha demostrado tener una posición clara.

En este caso, habló del paro nacional que inició el 21 de Noviembre.

Aunque ya había escrito diferentes trinos acerca del tema uno de ellos se llevó toda la atención.

Causaron polémica las palabras con las que se refirió al himno nacional.

El tweet ya suma más de 4 mil comentarios y casi 12 mil 'me gusta'.

Las reacciones son variadas.

Sin embargo muchos apoyaron la idea de la actriz.

Tuve que memorizarlo de niña, todas las estrofas, y algunas estrofas me parecían algo macabras. Además, es anticuado, no representa la diversidad qué hay en Colombia. Es muy católico y no todos lo somos.

— Angela María Quiroz (@quirozangela) November 24, 2019