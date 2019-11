"Soy una mujer emprendedora" Paris Hilton

Desde comienzos de la década de 2000, Paris Hilton despuntaba como un ícono pop, más que como la típica socialité: se hizo inmensamente famosa al salir con Nicole Richie en "The Simple Life" y creó de su estilo de vida un imperio en el que ha trabajado por años y que ahora es ampliamente exitoso con todo tipo de productos. Así, quien fue un ícono de la telerrealidad, la creadora de la celebridad digital y de la colorida y extravagante moda de la década antepasada, pasó a ser también, a nivel mundial, un referente de moda: esa que combina la hiperfeminidad y el glamour de Bel- Air con accesorios statement. Y eso es lo que transmite con su marca.

De esta manera, la empresaria, modelo, actriz, cantante y diseñadora estadounidense Paris Hilton llegó a Colombia para presentar su colección de zapatos llamada “Happening”. Los fashionistas amantes de su estilo de vida y de su visión de la moda podrán adquirir varios productos. Entre ellos, tenis, botas, mules y stilettos, que hacen parte de la colección que se podrá conseguir en AKA y Spring Step.

Y es que su gusto por los negocios viene de tiempo atrás: en 2006 creó Paris Hilton Entertainment, un grupo de negocios en los que comenzó con perfumes, tanto para mujeres como para hombres, luego se abrió paso en la industria del diseño, primero con la creación de bolsos, luego las joyas y la ropa. La también actriz se considera una gran “emprendedora”y una mujer inteligente y ágil con los negocios. De hecho afirma que más allá de lo que representa en términos de cultura pop, quisiera ser reconocida por su trabajo y logros.

Para la celebrity el mercado en Colombia es muy bueno y por eso lo escogió como su sede para el lanzamiento. Para diseñar su colección de zapatos, Paris dijo que se inspiró en su propia vida, que etiquetó de "increíble y excitante", ya que para ella es fascinante todo lo relacionado con la moda.

En entrevista con NUEVA MUJER nos contó sobre el trabajo en dicha colección.

¿Cómo es el trabajo con su marca?

Con cada producto que hago estoy 100% involucrada. Todos los diseños vienen de mí. Están inspirados en mi vida y en mi estilo y todo lo que uso. Quería hacer lujo accesible para que todos puedan disfrutar de lo que ven en pasarela.

¿Cómo halla material creativo para diseñar?

Tengo la bendición de viajar alrededor del mundo, y eso lo uso como inspiración para mi marca. También voy a las semanas de la moda más importantes del mundo para ver qué hay en pasarela y también usarlo en la marca, pero siempre en términos accesibles.

¿Cómo se reinventa con su marca y su estilo personal a través de los años?

Amo siempre tener nuevas ideas y todo el tiempo estar cambiando mi estilo, lo que me pongo, amo que cuando diseño pienso en las piezas que yo podría lucir. Y es increíble hacer eso.

La vimos en Vogue luciendo la moda de 2000, que también la ha hecho ícono en varias cuentas de Instagram. ¿Cómo se siente de que toda esa moda haya vuelto?

¡Lo amo! Me hace sentir muy orgullosa ser una inspiración. Yo no tenía estilista, lo hacía todo yo misma. Y ver lo que lucía en la pasarela y ahora a muchos luciéndola, me hace sentir y emocionada, porque amo ser una trendsetter.

¿Qué es la moda (y el estilo) para usted, ahora?

Ahora es, para mí, ser divertida y destacar. También es arte. Lo importante es ser, siempre, tu misma.

Fue la primera it girl de este siglo. También quien creó a la celebridad digital. ¿Cómo se siente al respecto, ahora, sobre este papel y qué consejo daría a las personas sobre las redes sociales?

Me siento orgullosa de ser una pionera. De crear esto. Me siento orgullosa de ser una inspiración. Es increíble lo que la tecnología ha hecho ahora y los montones de talentos que uno ve con solo hacer click con su teléfono. Por otro lado, lo que más importa para cualquiera que quiera comenzar con su propia marca es usarla de la forma correcta. Es decir, no solo promocionar tus productos sino estar ahí para tus fans, interactuar con ellos y hacer lo que te apasiona.

¿Cuál es su clave para tener tanto éxito con lo que hace?

Es trabajo duro y pasión. Eso es lo que le pongo a mis marcas y también creer realmente en lo que hago. También usar las redes sociales de plataforma, estoy involucrada con ella y viajo alrededor del mundo y construyo una comunidad cercana con mis fans. Y siento también que cuando la gente tiene mis productos tiene un pedazo de mí. Eso es lo más importante.

¿Cuáles son sus proyectos futuros?

Acabo de lanzar mi fragancia número 25. Estoy muy orgullosa de esta, todos la aman. También estoy lanzando mi línea de skincare, para que todos se sientan para siempre jóvenes, además de cuidarse. Y bueno, tengo ropa, accesorios, maquillaje… yo hago todo.