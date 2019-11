Críticas para Andrea Guerrero tras mensaje sobre la camiseta de la Selección Colombia

Muchos son los comentarios en redes desde que salió a la luz el diseño de la camiseta de la Selección Colombia. Críticas a Andrea Guerrero por su mensaje sobre la camiseta de la Selección Colombia

La mayoría tienen un contexto negativo, es por eso que cuando algunos dicen que les gusta son puestos en tela de juicio.

Le pasó a la deportista Sofía Gómez en twitter y ahora le pasa a Andrea Guerrero en Instagram.

Las dos son embajadoras de la marca Adidas, por lo que fueron acusadas de no ser sinceras.

1. Porque sea regalada no significa que tenga que mentir.

2. Tengo mis propias opiniones.

3. Me gusta porque es azul y se ve bonita.

4. Antes de verla en vivo me parecía feita, pero cuando la vi me gustó mucho 😊

— Sofía Gómez Uribe (@SofiGomezU) November 12, 2019