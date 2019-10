El cantante habló del tema en una entrevista reciente con una revista. Jessi Uribe no descarta regresar con su exesposa

Un mal rato pasó el cantante de música popular cuando se conoció que se divorciaba de su esposa.

Junto a esta noticia, llegó un fuerte rumor según el cual él tenía una relación clandestina con la también cantante Paola Jara.

Ambos lo negaron, sin embargo, Jessi asegura que a su esposa eso "no se le salió de la cabeza".

“Le pedí disculpas porque la gente es mala y sigue inventando. Mi esposa no tiene paz. La gente es loca e inventa, por eso ella no se le sale eso de la cabeza. No la deja tener tranquilidad”, le dijo Jessi a la Revista Vea.