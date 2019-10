¿Pobre? Martha Isabel Bolaños presumió su viaje a México:

View this post on Instagram

Buenos días! Gente preciosa de mi corazón! Hoy me levanté más optimista, mas agradecida, mas conciente… no paro de dar gracias por este regalazo que Dios me dió. Mañana regreso a #cdmx y la vida es la misma pero en otro escenario. Que pasará? Solo Dios lo sabe, pero me encargo de crear mi realidad cada día con buenos pensamientos, con imaginar la vida que quiero y empujándome a hacer las cosas que me llevarán a tenerla. A veces no es fácil, Uds lo saben. Procastinamos, nos autosaboteamos, nos hacemos víctimas, nos conmiseramos… pero todo eso puede cambiar. Con trabajo interior, con observación, con respiración y lo más efectivo es en sociedad con Dios. No Saben lo que lo amo, cada día más y mas, mientras mas lo busco y lo conozco, mas crece mi amor por el. Como cada uno lo conciba esta bien. Pero créanme que hay un poder superior q nosotros mismos. Solo el puede hacer lo que no está en nuestras manos. Gracias a mis amigas @soy_huma que toma unas fotos de la ostia! Y a @paulamelo2011 mi GoPro de cabecera! Mi amistad infinita! #tulum por siempre en un lugar muy especial de mi corazón, por aquí volveré muchas veces. @dosceibastulum gracias! Divinos todos! @nicolasortegon111 gracias por la recomendación! Y a uds…mis fieles seguidores, todo mi sincero cariño y agradecimiento. Les deseo lo mejor porque eso es lo q se merecen! No un poquito, sino todo! #loveyou #marthaisabelbolaños #actriz #actress #viajera #soloporhoy #undíaalavez @team_marthabolanos @martha_isabel_bolan @martha.isabel.bolanos @marthaisabelii #chichenitza Otro sueño hecho realidad.