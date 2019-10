La lujosa celebración que Abelardo de la Espriella le hizo a su esposa:

View this post on Instagram

Llegó el día: hoy la reina cumple 32 años y hay que celebrarlos como se merece su majestad. Insisto: algo muy bueno debí hacer en la vida para merecer a una mujer tan maravillosa y especial: Analu es hermosa por fuera y por dentro. Son 12 años juntos, viviendo con pasión y muchos sueños cada instante, tiempo en el cual construimos un universo fantástico en el que nuestros hijos adorados son el premio mayor al gran amor que nos juramos un día de agosto en Cartagena. La naturaleza ha sido en extremo generosa conmigo al ponerte en mi camino vida mía. No hay palabras que puedan expresar con sobrada claridad lo que siento por ti, no se han inventado los adjetivos adecuados para describirte, porque simplemente eres única e irrepetible. Gracias por el privilegio de estar juntos. Ya lo sabes: nunca sueltes mi mano, porque sin vuestro cobijo no sé vivir. Para la mejor de las madres y esposas, devoción eterna y compromiso a toda prueba. Ti adoro amore. 🌹💘 . . #HappyBirthday #Felizcumpleaños #Esposa #MiBellaAnaLucia #DeLaEspriellaStyle #LifeStyle #Lawyerlife #DeMiAlmaItaliana #AMiManera #Happiness #ItalianStyle #Italy #FamilyTime #Truelove #AmorVerdadero #Wife #TrueLove #LoveIsLove